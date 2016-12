கரும்பு கொள்முதல் விலை டன்னுக்கு ரூ2,850...ரூ.550 அதிகரிப்பு : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவிப்பு

தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கரும்பு கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு 550 ரூபாய் அதிகரித்து 2850 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Paneerselvam has raised the price of sugar cane. The sugar cane has been fixed at Rs 2850 per tonne up by Rs 550.