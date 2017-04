இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்தார் டிடிவி தினகரன்.. தொழிலதிபர் வாக்குமூலம்

டிடிவி தினகரன்தான் தனக்கு பணம் கொடுத்ததாக ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளாராம் டெல்லி தொழிலதிபர். இதனால் தினகரனுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Industrialist Sugesh Chandra says he is got money from TTV Dinakaran.