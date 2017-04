ஆ ஊன்னா தற்கொலை செய்வேன்.. செத்துருவேன்.. துடைச்சிக்குவேன் புகழ் சம்பத் மீது பாயுமா வழக்கு?

அதிமுகவில் இருந்து தினகரனை ஒதுக்கியது முதல் லஞ்ச வழக்கில் கைதானது வரை எதற்கெடுத்தாலும் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று மிரட்டல் விடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத் மீது வழக்கு பாயுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 9:20 [IST]

English summary

Strict Action against Nanjil Sampath for stating if TTV Dinakaran will be put in jail, he will do suicide.