அணி மாறுவேன் என சூளுரைத்த சூலூர் எம்எல்ஏ திடீர் பல்டி... கருத்தை வாபஸ் பெற்றார்

கோவை மாவட்டம், சூலூர் அருகே உள்ள கல்குவாரியை மூடவில்லை எனில் அணி மாறுவேன் என்று மிரட்டல் விடுத்த சூலூர் தொகுதி எம்எல்ஏ கனகராஜ், தற்போது தனது கருத்தை வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டார்.

English summary

The Quarrying of stones in Sulur area was closed by District Collector yesterday. On this action, Sulur MLA Kanagaraj return backs his comment that he would switch over to other team.