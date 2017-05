எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு மீண்டும் தலைவலியை கொடுக்கும் சூலூர் எம்எல்ஏ!

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் சேர்ந்து பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள அதிமுக அம்மா கட்சியை சேர்ந்த சூலூர் எம்எல்ஏ கனகராஜ் பேசியிருப்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை திக்குமுக்காட வைத்துள்ளது.

English summary

Sulur MLA Kanagaraj said that OPS and EPS team should join and they should keep alaince with BJP. MLA's this talk gives head ache for Chief minister Edappadi palaisamy it seems.