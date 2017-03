சூலூர் எம்எல்ஏ அணி மாறமாட்டார்... கனகராஜ் அளித்த பேட்டியையே வதந்தி என அடித்து சொல்லும் செங்ஸ்

சூலூர் எம்எல்ஏ கனகராஜ் நிச்சயம் அணி மாறமாட்டார். எங்களுடன்தான் இருப்பார் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

English summary

Sulur MLA Kanagaraj will not go to OPS team, he will be always with us, says Sengottaiyan.