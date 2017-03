சுடும் வெயில்... போக்குவரத்து போலீசாருக்கு பாக்கெட் மோர், ஜில் சர்பத்

வெயிலின் கொடுமையை சமாளிக்க போக்குவரத்து போலீசாருக்கு மோர், எலுமிச்சை சர்பத் வழங்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Distribution of lemon juice and butter to the traffic police personnel of nine traffic police stations in the district began on Sunday.