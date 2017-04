தமிழகத்தில் வெயில் கொளுத்துகிறது - ஈரோடு 104, கரூரில் 103 டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு

தமிழகம் முழுவதும் பல நகரங்களில் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. ஈரோடு, கரூர் உள்ளிட்ட 6 நகரங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்கும் மேலாக வெயில் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Erode,karur and Salem have started witnessing a rise in heat and the mercury soaring up to 100 degrees Fahrenheit.