கொதிக்கும் சூரியன் இன்னும் சுடப்போகுது.... மே 4 முதல் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பம்!

கத்திரி வெயில் எனப்படும் அக்னி நட்சத்திர காலம் வரும் 4ஆம் தேதி முதல் ஆரம்பமாகிறது. மே 28ஆம் தேதி வரை அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கம் நீடிக்கிறது.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 7:37 [IST]

English summary

The 24days peak summer Agni Natchathiram, Dog Days of May or Kathiri Veyil which begins on May 4.