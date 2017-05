அக்னி வெயிலை குளிர வைத்த கோடை மழை - மின்னல் தாக்கி 7 பேர் பலி

அக்னி நட்சத்திர வெயில் அனலாய் அடிக்க, வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில் பல இடங்களில் கோடை மழை பெய்துள்ளது. மின்னல் தாக்கி 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Lightning strikes killed 7 people including one children in various parts of TamilNady on Tuesday evening.