அடிச்சு ஆடிய ஆலங்கட்டி மழை... தமிழக உள்மாவட்ட மக்கள் ஆனந்தம் - வீடியோ

கோடை அக்னி வெயில் மக்களை வாட்டி வரும் வேளையில் சேலம்,கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ஊட்டியில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்து மக்களை சந்தோஷப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In whole people are suffering by heavy and hot sun. yesterday, In Salem,Krishnagiri and in Ooty had good rain ad people are happy as the places get cold.