கோடை மழை கொட்டப்போகுதாம்... வானிலையின் ஜில் அறிவிப்பு

வெப்ப சலனம் காரணமாக ஒரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Summer Rain will start next 24 hours in Tamil Nadu, said Met director Balachandran.