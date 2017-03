தமிழகம் முழுவதும் கொட்டுது கோடை மழை!... சட்டென்று மாறிய வானிலை!!

தமிழகம் முழுவதும் பல நகரங்களில் கோடை மழை கொட்டி வருகிறது. வெப்பம் மறைந்து குளுமை பரவியதோடு அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Summer rain in TamilNadu reliefed from the heat and received water store in Dam.