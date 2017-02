இரவில் குறையும் பனி.. பகலில் தலை தூக்கும் வெயில்.. நெல்லையில் மக்கள் அவதி

நெல்லையில் இரவில் பனி குறைந்தும், பகலில் வெயில் அதிகரித்தும் வருகிறது. இயற்கையின் இந்த மாற்றத்தால் நெல்லை வாழ் மக்கள் நோய் தொந்தரவுகளுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

English summary

After slow down fog in the nights, summer heat scorching people in Tirunelveli.