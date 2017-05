தமிழகத்தில் உருவாகும் மெகா கூட்டணி....ரஜினியை முதல்வராக்கும் முயற்சியில் 5 கட்சிகள்...பரபர தகவல்கள்

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தை வைத்து தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் மெகா கூட்டணி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to senior fan club leader, Rajinikanth and his team secretly designing the flag, symbol for his party.