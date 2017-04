சூப்பர் ஸ்டார் நடிக்கும் 2.0 எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா? படக்குழு தேதி அறிவிப்பு!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 2.0 படம் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Super star Rajinikanth's 2.0 Movie release date has announced by the Movie team. The 2.0 Movie will be released on 25th of 2018.