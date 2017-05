ரஜினிக்குப் பின்னால் "தாமரை".. ஏதாவது குறியீடா தலைவா??

தான் அரசியலுக்கு வருவது ஆண்டவன் கையில் தான் உள்ளது என்று வழக்கம் போல இந்த முறையும் சொல்லி அரசியல் பிரவேசம் குறித்து குழப்பமாகவே பேசியுள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 10:49 [IST]

English summary

Superstar Rajinikanth told that his political entry will be decided only by god and his stage banner shows the white lotus with baba's kadam kadam symbol is it a symbolic representation