ரஜினியே சொல்லிட்டார்.. தம், தண்ணி பழக்கத்தை கைவிடுங்க!

சிகரெட், குடிப்பழக்கத்தை கைவிடுங்கள் என தனது ரசிகர்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 10:20 [IST]

English summary

Superstar Rajinikanth has appealed to his fans to get rid of cigarettes and drinking alcohol. He said that he is not Yogi to say that it should be completely abandoned.