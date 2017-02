8 எம்பிக்கள்.. 6 எம்எல்ஏக்கள்.. வலுக்கும் ஓபிஎஸ் முகாம்..திணறும் "மன்னார்குடி"!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இதுவரை 8 எம்.பிக்கள், 6 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதால் மன்னார்குடி கோஷ்டி திணற ஆரம்பித்துள்ளது.

Support for CM O.Paneerselvam is increasing day by day. Today two more MPs joined in OPS team.Former Minister Jayapal also joined in OPS team.