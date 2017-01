ஜெ. தீபாவுக்கு அதிகரிக்கும் ஆதரவு... வைத்தவுடன் கிழிக்கப்படும் சசிகலா பேனர்கள்!

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான ஜெ.தீபாவுக்கு அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் சசிகலாவை ஆதரித்து வைக்கப்படும் பேனர்கள் கிழிக்கப்படுகின்றன.

English summary

Support for J.Deepa is increasing day by day. In Nellai District the banners of Deepa is gradually increasing. At the same time Sasikala's banners are tearing by the ADMK workers who is opposing Sasikala.