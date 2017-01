ஜல்லிக்கட்டு நடத்தும் வரை ஓயாது போராட்டம் - மெரீனாவில் அலை அலையாய் திரளும் இளைஞர் பட்டாளம்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அரசு உத்தரவாதம் அளிக்காத வரைக்கும் எங்களின் போராட்டம் ஓயாது என்று மெரீனா கடற்கரையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Condemning the arrests of hundreds in Alanganallur of Madurai on Tuesday morning, thousands of people gathered at Marina Beach of Chennai. 2nd day protest have been continued today.