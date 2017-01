முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவேண்டும் - போராட்டக்காரர்கள் கோரிக்கை

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்று சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் ஆர்பாட்டம் நடத்தி வரும் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai protestors wants to Tamil Nadu Chief Minister O.Panneerselvam for peace talk with us. Besides WhatsApp messages, various members of online Facebook Pages such as Chennai Pasanga, Chennai Memes and others have also been campaigning for Jallikattu and encouraging people to go out to the streets.