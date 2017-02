சசிகலாவை முதல்வராக்கவா ஓட்டு போட்டோம்? அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிராக மக்கள் கொந்தளிப்பு!

சசிகலாவை முதல்வராக தேர்ந்தெடுத்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது ஆதரவாளர்களும் பொதுமக்களும் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர். சசிகலாவை முதல்வராக்க ஒப்புதல் தெரிவித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்

English summary

Supporters of ADMK Mlas very angry for their support to Sasikala as the Chief Minister of TamilNadu.