ஈபிஎஸ் அணியுடன் சேர வேண்டாம் என்பதே தொண்டர்களின் கருத்து... செம்மலை அதிரடி

எடப்பாடி அணியுடன் சேர வேண்டாம் என்பதே தொண்டர்களின் கருத்தாக உள்ளது என எம்எல்ஏ செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MLA Semmalai met press in Salem after the supporters meeting. He said Supporters doesnt want to join with EPS team.