வெளியூர்காரர்கள் 5000 பேர் ஆர் கே நகரில் முகாமிட்டு பிரச்சாரம்.. இதிலும் தினகரன் ஆட்கள்தான் அதிகமாம்

ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வெளியூர்காரர்கள் ஆர். கே. நகரில் முகாமிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதிலும் அதிமுக அம்மா கட்சியின் வேட்பாளர் தினகரன் ஆதரவாளர்கள்தான் அதிகமாம்.

English summary

Nearly 5000 supporters from other district have been campaigning in R K Nagar by election.