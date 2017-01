விவசாயிகள் தற்கொலையை தடுக்க அரசுகளிடம் திட்டம் இல்லாதது ஏன்.. சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி

விவசாயிகள் தற்கொலையை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் என்ன திட்டம் வைத்துள்ளன என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. 4 வாரத்தில் பதில் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Supreme Court asked State and Central government to file the reasons behind farmer’s suicide deaths within 4 weeks.