சட்டத் தடைகளைத் தகர்த்த ஜல்லிக்கட்டு.. அலங்காநல்லூரில் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டம்!

தமிழக அரசின் ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்திற்கு தடைவிதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரவித்துள்ளது. இதனை மதுரை அலங்காநல்லூர் பகுதி மக்கள் வெடி வெடித்து கொண்டாடினர்.

English summary

Supreme Court has denied to ban on jallikttu today. So there will be no obstacle to conduct jallikattu in tamilnadu. To celebrate this people of Alanganallur bursting firecrackers in the area and expressed their joy.