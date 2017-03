தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தலை தள்ளிப்போட கோரும் மனு.. சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட மறுப்பு

உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக சென்னை ஹைகோர்ட் பிறப்பித்த ஆணையில் சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட முடியாது என்று கூறி அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ததது.

English summary

Supreme court will not interfere in Chennai High court order in TN civic polls.