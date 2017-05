சென்னையில் சாரல் மழை ... என்ன ஒரு ஆச்சரியம்! - தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னையில் சாரல் மழை பெய்வது ஆச்சரியமளிக்கிறது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

TamilNady Weather man post his FB page, Surprise Surprise start to the day for Chennai, this will clear after an hour or so, enjoy till it lasts. Really caught everyone offguard. None of the super computers picked this.