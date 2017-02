சசிகலா திங்கள்கிழமை முதல்வரானதும் முதல் வேலையா.. "பொர்க்கி" சாமியின் டிவீட்!

சசிகலா திங்கள்கிழமை முதல்வரானதும் முதல் வேலையாக பொர்க்கிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சுப்பிரமணியம் சாமி கூறியுள்ளார்.

If Sasikala becomes CM on Monday then she must crack down on Porkis

English summary

Subramaniam Swamy has asksed Sasikala to crack down on "Porkis" if she becomes the Chief Minister on Monday.