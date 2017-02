நாளைக்குள் முடிவெடுக்காவிட்டால் "கேஸ்".. தமிழக ஆளுநருக்கு சாமி திடீர் கெடு

நாளைக்குள் முடிவெடுக்காவிட்டால் ஆளுநர் மீது குதிரை பேரத்தை தூண்டியதாக வழக்கு பாயும் என்று சுப்பிரமணியம் சாமி திடீரென மிரட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

The TN Guv must decide CM issue by tomorrow otherwise a WP under Art 32 of the Constitution can be filed charging abetment of horse trading

English summary

Subramaniam Swamy has said in a Tweet that, The TN Governor must decide CM issue by tomorrow otherwise a writ petition under Art 32 of the Constitution can be filed charging abetment of horse trading.