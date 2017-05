ஸ்வாதி கொலை.. ராம்குமார் மரணம்.. ஜெ. இறப்பு.. கொடநாடு படுகொலை.. அதிமுக ஆட்சியின் ஓராண்டு மர்மங்கள்

அதிமுக ஆட்சி தொடங்கியதில் இருந்து ஓராண்டாய் தொடர்கிறது மர்ம மரணங்களின் கதை. ஸ்வாதி கொலை, ராம்குமார் தற்கொலை, ஜெயலலிதா இறப்பு, கொடநாடு படுகொலை என நீள்கிறது மர்ம மரணங்களின் அவிழிக்கப்படாத முடிச்சுக்கள்.

English summary

There are more mystery death like Swathi, Ramkumar murder in Tamil Nadu for one year.