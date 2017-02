வேகமாக பரவுகிறது பன்றிக்காய்ச்சல்: 2 மாதத்தில் 16 பேர் பலி- 1200 பேர் பாதிப்பு

தமிழகத்தில் பன்றிக்காய்ச்சல் மீண்டும் தீவிரமாக பரவுகிறது. கடந்த 2 மாதத்தில் 16 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், இதுவரை 1200 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 11:42 [IST]

One more boy H1N1 death was reported from Ariyamangalam near Trichy on Wednesday.16 persons have died due to swine flu in the state so far with over 1200 persons being infected from the Swinflu.