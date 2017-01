உசிலம்பட்டி, மணப்பாறையில் ஜல்லிக்கட்டு: தடையை மீறி சீறி பாந்த காளைகள்

உசிலம்பட்டி அருகே இரு கிராமங்களில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது. பசுக்காரன்பட்டி, காக்கிவீரன் பட்டியில் 15 காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. மணப்பாறையில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது.

English summary

Villagers in Usilampatti and Manaparai held their ‘symbolic’ Jallikattu event in after prayers.