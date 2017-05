சிஸ்டம் சரியில்லாட்டி.. சினிமாவில் நடித்த பணத்தை திருப்பி தாருங்கள்.. ரஜினிக்கு வேல்முருகன்

தமிழகத்தில் சிஸ்டம் சரியில்லை என்றால், சினிமாவில் நடித்த பணத்தை ரஜினிகாந்த் திருப்பி தருவாரா என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

Velmurugan gives counter to Rajini that he has earned money, popularity, bungalow, everything using in this system only, can he return back to TN govt?