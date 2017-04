விவசாயிகள் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் நடனம் ஆடுகிறது ஆளும் கட்சி.... டி கே ரங்கராஜன் ஆவேசம்

விவசாயிகள் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் ஆளும் கட்சி நடனம் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சிபிஎம் மூத்த தலைவர் டி கே ரங்கராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

CPM leader T K Rangarajan has demanded all party meeting for farmers.