லட்சிய திமுக முடிஞ்சிருச்சின்னு நினைக்காதீங்க... வந்துவிட்டார் டி.ராஜேந்தர்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மாநில அரசு தகுந்த வழிமுறையை பின்பற்றவில்லை என்று லட்சிய திமுக தலைவர் டி. ராஜேந்தர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:10 [IST]

English summary

LDMK leader T.Rajendar protest near Madurai.He said jallikattu have been defending it on the grounds that it is a sport of valour and is reflective of the local tradition.