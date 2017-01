முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்தை மீறி அதிகார மையம் செயல்படுகிறது.. டி.ராஜேந்தர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

பன்னீர்செல்வம் நிஜ முதல்வர் என்றால், இடையில் புகுந்து விளையாடியது யார்? பன்னீர்செல்வத்தை ஆழ்மனதில் இருந்து பாராட்ட வேண்டும் என்றால், மாணவர்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்கை வாபஸ் வாங்க வேண்டும் என்று டி.ர

English summary

T.Rajender accusing AIADMK has two power centers as police did lathicharge on pro Jallikattu protesters.