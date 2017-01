ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டம்.. டி.ராஜேந்தர் நேரில் சென்று ஆதரவு

அலங்காநல்லூரில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள், மாணவர்களை விடுதலை செய்யக் கோரி சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தப் போராட்டத்திற்கு திரைப்பட நடிகர் டி. ராஜேந்தர் ஆதரவு தெரிவித்தார்.

English summary

LDMK leader T. Rajendran extended his support to students protest in Chennai for Jallikattu.