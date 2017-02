எடப்பாடி பழனிச்சாமி அமைச்சரவையில் யார், யாருக்கு இடம்? இறுதி செய்தார் டி.டி.வி தினகரன்

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம்பெற உள்ள அமைச்சர்கள் யார் யார் என்பது தொடர்பான ஆலோசனை அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் டி.டிவி. தினகரன் தலைமையில் ஆலோசனை நடந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

T.T.V.Dinakaran made discussion with party seniors about new cabinet formation.