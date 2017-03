ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் ஏப்ரல் 12ம் தேதி இடைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் அதிமுக சார்பில் துணை பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் போட்டியிடுகிறார்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 10:15 [IST]

English summary

T.T.V.Dinakaran is the R.K.Nagar constituency AIADMK candidate, the party announce it today.