வெளிநாட்டில் ஓபிஎஸ் குடும்பத்தினருக்கு என்ன வேலை? விசாரணை கமிஷன் அமைக்க போகிறாராம் ஃபெரா தினகரன்!

வெளிநாடுகளுக்கு அடிக்கடி செல்லும் ஓபிஎஸ் குடும்பத்தினருக்கு எதிராக விசாரணை கமிஷன் விரைவில் அமைக்கப்படும் என்று ஆர்.கே.நகர் தொகுதியின் சசிகலா அணி வேட்பாளர் தினகரன் தெரிவித்தார்.

English summary

There is a need to form Inquiry commission on O.Panneer selvam and his family members on often tripping to foreign countries, says T.T.V. Dinakaran.