கிராம சபை கூட்டங்களில் மதுக்கடைகளுக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும்: அன்புமணி ராமதாஸ்

கிராம சபை கூட்டங்களில் மதுக்கடைகளுக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Anbumani urges to take resolution against tasmac in puchayat meetings.