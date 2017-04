அதிமுக இணைப்பு: ஓபிஎஸ்- எடப்பாடி கோஷ்டிகள் நாளை மறுநாள் பேச்சுவார்த்தை!

அதிமுக இணைப்பு குறித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம், முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோஷ்டிகள் இடையே நாளை மறுநாள் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது. இதன் மூலம் அதிமுக பஞ்சாயத்துகளுக்கு முடிவு கட்டப்படும் என்று தெரிகிறது

English summary

Edappadi Palanisamy is going to attend Niti Aayog convention in Delhi tomorrow. So the talks to merge ADMK will be likely on Monday.