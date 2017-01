தமிழர்கள் நிலை மாறவில்லை.. இலங்கை அரசுக்கு கால நீடிப்பு கூடாது.. கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

தமிழர்களின் நிலை மாறவில்லை என்றும் இலங்கை அரசுக்கு கால நீடிப்பு வழங்கக் கூடாது என்றும் தமிழகத்தில் செயல்பட்டுவரும் இயக்கங்கள் மற்றும் கட்சிகள் கோரியுள்ளது. அதற்கான ஓர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil activists will send memorandum to UNO to save Tamils and not extend time to Sri Lanka government.