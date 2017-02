அரசியல் அடையாளங்களை தூக்கி எரியுங்கள்.. நெடுவாசலில் ஒன்றாக போர்க்குரல் எழுப்புவோம்- தமிழருவி மணியன்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து நெடுவாசலில் தனித்தனியாக போராடாமல் ஒரே மேடையில் போர்க்குரல் எழுப்ப வேண்டும் என தமிழருவி மணியன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Tamilaruvi Manian, leader of Gandhiya Makkal Iyakkam has issues statement about Neduvasal hydrocarbon project protest.