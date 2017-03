இலங்கை கடற்படை துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு பலியான மீனவர் உடல் ராமேஸ்வரம் வந்தது

இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர் உடல் கரைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 1:41 [IST]

English summary

The body of the killed fisherman was kept at the government hospital at rameshwaram government hospital