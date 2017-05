ஸ்டாலின் பயத்தால்.. அடித்துப் பிடித்துக் கொண்டு அடுத்த மாதம் கூடும் சட்டசபை!

வரும் ஜூன் மாதம் 7 அல்லது 8ம் தேதி தமிழக சட்டசபை கூடவுள்ளது என்றும், அந்தக் கூட்ட தொடரில் பல முக்கிய புதிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம் செய்யப்படவுள்ளது என்றும் கவர்னர் மாளிகை வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 9:08 [IST]

English summary

Tamil Nadu Assembly session will begin on June 7th. New Bills and Resolutions are going to pass.