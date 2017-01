மருத்துவ படிப்பிற்கு நீட் வேண்டாம்.. தமிழக சட்டசபையில் சட்ட மசோதா தாக்கல்

மருத்துவ படிப்பிற்கு நீட் தேர்வு இல்லாமல் சேர வழிவகை செய்யும் சட்ட முன் வடிவு இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government will pass the bill to bypass NEET today.