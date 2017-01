இன்று நடந்தது ஓ.பி.எஸ்.தலைமையிலான கடைசி அமைச்சரவை கூட்டம்?

ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. இது ஓபிஎஸ் தலைமையிலான கடைசி கேபினட் கூட்டம் என கூறப்படுகிறது.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 8:19 [IST]

English summary

The Cabinet meeting headed by Chief minsiter O. Panneerselvam will be held at the Secretariat today.